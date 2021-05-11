Kudüs'teki kiliselerden uluslararası topluma harekete geçme çağrısı
Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti. Uluslararası toplumdan İsrail'in kutsal kentteki provokatif eylemlerinin durdurulması için müdahale edilmesi istendi.
Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaşanan son şiddet olayları dolayısıyla derin bir hayal kırıklığı ve endişe içinde oldukları belirtildi.
Mescid-i Aksa veya Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerin, bir barış şehri olarak Kudüs'ün ve Kudüslülerin kutsallığını ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ibadet edenlerin güvenliğine ve evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerin haysiyetine yönelik bu eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Mevcut şartlar altında Kudüs'ün özel konumunun tüm tarafları kutsal şehirdeki hassas durumu korumaya zorladığı belirtilen açıklamada, esas olarak aşırı sağ grupların desteklediği bu gerilimin artmasının, Kudüs'ün içinde ve çevresindeki zaten kırılgan olan durumu riske attığına dikkat çekildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.
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