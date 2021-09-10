Kültür Bakanlığı'nın 'Yılmaz Güney' anmasına bir tepki de TRT'den

TRT Yönetim Kurulu üyesi ve yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanatçı Yılmaz Güney ile ilgili anmasına "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden bir caniyi saygı ile anmıyorum" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 00:26
Kültür Bakanlığı'nın 'Yılmaz Güney' anmasına bir tepki de TRT'den
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TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın paylaşımı şu şekilde:


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