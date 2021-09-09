AKP'li vekilden Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı 'Yılmaz Güney' paylaşımını 'yanlış' buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümüyle nedeniyle Twitter’dan bir paylaşım yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bu paylaşımı alıntılayan AKP Afyonkarahisar Milletvekili ve ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, “Yanlış” dedi.
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