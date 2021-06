Kültür ve sanat aktörleri, birleşin

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Büyükşehirlerdeki kültür ve sanat kurumları bile gerek ekonomik gerekse izleyicisine ulaşma ya da yeni ortaklıklar kurmak yönünden büyük sıkıntılar yaşıyor. Daha küçük şehirlerdeki yerel sanatçılar ve sanat kurumlarının durumları ise daha zorlayıcı. Şimdi, bir harita düşünün; Türkiye ve dünyanın neresine giderseniz gidin, hatta gitmenize bile gerek yok, oradaki kültür kurumlarını bulma, görme ve iletişim kurmanıza olanak sağlıyor. İnternet sitesinde sanat türlerine göre arama yapılabiliyor, yani örneğin komşu şehrinizde sizinle benzer işlere imza atan ama haberiniz olmayan kişilerle iletişime geçip ortak projeler geliştirme şansı elde edebiliyorsunuz. Arts Map’in amacı bir sanat ekosistemi yaratmak.

Projenin temeli, 2017-2019 yılları arasında, Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) “Kültürel Keşif” projesiyle atıldı. Bu proje kapsamında Hollandalı yetkililer ve İKSV ekibi 19 şehri dolaşıp oranın kültür sanat kurumlarıyla bir araya geldi. O projenin geliştirdiği ufukla hayata geçen Arts Map’te Hollanda ve İKSV’nin yanına Mert Fırat’ın kurucularından olduğu İnogarArt da işbirliğine yetişti. Proje şu an katılımcılarını bekliyor.

Biz de Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sür Van Dijk ile Arts Map’i konuştuk. Sür, projeden şöyle bahsediyor: “Art Map, kültür ve sanat sektörü adına, aktif olarak rol oynayabileceği, kendine imkânlar yaratabilecek bir sistem. Bu noktada en önemli tavsiyem, kültür ve sanat sektörünün Art Map’ın bir parçası olması. www.artsmap.info üzerinden başvurularını yapabilir ve bir parçası olabilirler bu oluşumun.”

YERELDEN KÜRESELE...

Arts Map kültür sanat hayatında neleri değiştirecek? Hangi açıdan örnek alınacak bir proje sizce?

Arts Map, kültür ve sanat dünyasının tüm aktörlerini arada 3. şahıslar olmadan global bir şekilde birbirine bağlayabilmek için yaratıldı. Tamamen organik bir büyümenin sonucu. Bir kişinin değil, herkesin birleşerek güçlendirebileceği bir proje. Bu kültür ekosistemi tamamen döngüsel tasarımı sebebiyle çok önemli bir örnek. Yani platformun altında var olan her proje, partner vs puzzle’ın bir parçası ve eşit bir parçası, dahiliyetçi, transparan ve güçlendirici, birlikte gelişen, büyüyen bir kültür sektörünü temsil ediyor. Dahiliyetçi yapısı da kültür ve sanat sektorünü hem içten hem de dıştan besleyebilecek. Bu sayede hem daha fazla görünürlük sağlanabilecek hem de daha içsel gerçek projeler yapılabilecek. Yani aslında lokali her anlamda global yapan bir platform. Birbirimizi güçlendirmemiz için inanılmaz bir fırsat.

Örneğin Rize’deki biri için Arts Map ne anlama geliyor?

Haritalama sürecinde ortaya çıkan üç ana ihtiyaç konusu vardı; sürdürülebilir projeler ve ortaklıklar yaratabilmek, birincisi nerede olursan ol kendini tanıtma ve diğer herkesi tanıma imkânının neredeyse olmadığı, bu imkânın sadece büyük şehirlerde oluşu, ikincisi sağlıklı ve eşdeğer ortaklıklar yaratabilmek için kapasite geliştirmek ve bilgi alışverişi olanaklarının olabilmesi, üçüncüsü ise finansal olarak başlangıç yapabilecek desteğe sahip olabilmek. Bu üçü de şu an bahsettiğimiz Arts Map’in altında var. Bunlara sahip olabilmek zaten her şey. Rize örneğinden gidelim; Sevgili Tamer ve Caner (Karataş) kardeşler, yıllardır çocuk ve gençlerle inanılmaz ilham verici projeler yapmaktaydılar ve birçok kuruluşun sahip olmadığı deneyime sahiplerdi. Fakat ne yaptıkları işi görünür yapabilecek çevreleri ne de kapasite geliştirici projelere katılım yapabilecekleri dahiliyetçi bir program vardı. Tanıştığımız günden bu yana uluslararası ilk projelerini yaptıkları gibi şimdi nasıl sürdürülebilir projeler yaparızı düşünüyorlar, düşünüyoruz.

DOMİNO EFEKTİ...

Peki, kültür sanat izleyicisi için ne gibi faydalar sağlayabilir bu proje?

Kültür ve sanat izleyicisi de bu karşılaşmaların, yeni projelerin tanığı olacak. Çeşitliliği bol, sadece Batı’nın getirdiğini gösteren değil, kendisinden de olan işleri görme, deneyimleme fırsatı bulacak. Kültür sektörü birbirine bağlanırken farklı yer ve kökenin birleşimi sonucu meydana gelen projeler de aynı zamanda izleyiciyi daha çeşitli konularda ve şekillerde uyaracak. Bu bir domino efekti yani.

Arts Map’in bildiğimiz internet aramalarında karşımıza çıkan içeriklerden farkı nedir?

Art Map’in kitlesi seyirci değil, kültür ve sanat aktörü. Mesela bir oyuncusunuz ve Hollandalı bir yazarın kitabı size ilham veriyor. Diyorsunuz ki acaba kişi benimle bu projeyi yapmak ister mi? Peki, nasıl kontağa geçebilirim? Neye ihtiyacım var? İşte Arts Map’e üye olmanız sizi hem bir sanatçı hem bir kuruluş vs. olarak büyük resmin içine yerleştiriyor ve referans olabiliyor. Uluslararası tüm fonların da bilgilerinin içinde olduğu bu platform aynı zamanda birçok kişinin sorunu olan fon bulmayı da öğreten ve yön veren bir hal de alıyor. Şu an platform yeni kuruldu, o nedenle büyümesi de minimum ve sağlam adımlarla oluyor. Sonuç olarak Arts Map kültür ve sanat sektörünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir platformdur.

InogarArt projeye nasıl katkı sağlıyor?

InogarArt, geleceği sonraki nesiller için sanat ve kültürün gücünden yola çıkarak iyileştirmeyi hedefleyen bir yapı. Bizim için de elmanın diğer yarısı oldu. Hayalini kurduğumuz dijital platformu yaratma ve yazılı olarak başlattığımız stratejileri dijitalde gerçekleştirme rolünü tamamen üstlendiler. Sevgili Mert Fırat ve ekibi ile kültür ve sanat sektörünün gelişmesi adına olan hayallerimiz çok aynı. Bu noktadan sonra çevremiz, bilgimiz ve deneyimlerimizle sahip olduğumuz gücü bu platform üzerindende Arts Map sayesinde paylaşabileceğiz.