Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’ın danışman olduğu filme 1 milyon TL’lik hibe yapıldı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı uzun metraj filme; Sinema Genel Müdürlüğü’nden 1 milyon TL’lik destek verildiği ortaya çıktı. Desteğin 24 Nisan’da açıklanmasının ardından filmin senaristi İlknur Bektaş, 6 Mayıs’ta sosyal medya hesabından skandalı ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yandaş için her imkânı seferber eden AKP, kültür sanat alanında da yandaş kayırmaya devam ediyor” diyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a “Yardımcınız ne kadar danışmanlık ücreti aldı” sorusunu yöneltti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek vermeye uygun bulduğu film projeleri arasında bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı bir filmin de yer aldığı ve bakanlıktan 1 milyon TL destek almaya hak kazandığı ortaya çıktı. CHP’li Emir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği film projeleri arasında Mahi (Üsteğmen Kara Fatma) isimli sinema filminin de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “Söz konusu film 1 milyon TL’lik geri ödemesiz desteğe hak kazanmış. Desteğin, 24 Nisan’da açıklanmasının ardından filmin senaristi İlknur Bektaş, 6 Mayıs’ta sosyal medya hesabından skandalı ortaya çıkaran bir paylaşımda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaretinden bir fotoğraf paylaşan Bektaş, ‘Yıllardır çalışmalarımı bilen, inanan, kültür sanat tarihimizin daha ileri taşınması için desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın Mahi filmimizin danışmanı olması bizim için büyük mutluluk’ ifadesini kullanıyor.”

‘36 FİLME KURUŞ YOK’

Bakanlığın duyurusuna göre desteklemeye toplam 48 başvuru geldiğini, bunlardan 32’sinin uygun bulunmadığını, 16’sına destek verileceğini anımsatan Emir, “Filmlerin değerlendirme aşamasında bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bulunduğu konum itibarıyla tüm projelere eşit mesafede durması gerekirken tam aksine başvuran projeler arasından birine danışmanlık yapmış. Buradan da anlaşılacağı üzere bakan yardımcısı Demircan, kendi danışmanlığını yaptığı film projesine kaynak sağlanmasına aracılık ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a, Demircan’ın film projesinden ne kadar danışmanlık ücreti aldığını sordu. Emir, “Bakanlığa destek başvurusu yapan bir projede bakan yardımcısının danışman olarak görev alması, danışmanlık ücreti alsın ya da almasın, hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu durum başvuru yapan filmler arasında haksız rekabete yol açar. Bu skandal, seçici kurulun tarafsızlığına ve desteğe hak kazanan film projelerine de gölge düşürdü” diye konuştu.