Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza
Osmaniye'de bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak'taki bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından ekipler, kumar oynatılan adrese baskın düzenledi.
Baskında, 9 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskın sırasında çöpe atılarak gizlenmeye çalışılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile kumarbazların isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu defter ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 9 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!