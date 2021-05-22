Kumluca Yağlı Güreşleri, 12 saatlik mücadeleyle başladı
2020 sezonunda müsabakaların düzenlenemediği yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri ile başladı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun başladığı Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nin 22'ncisinde ilk gün mücadeleleri sona erdi. Karatepe Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen güreşlerin ilk günü, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Müsabakalar öncesi güreşçilere Covid-19 PCR testi uygulandı.
70'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 güreşçinin katıldığı organizasyonun ilk gün mücadeleleri yaklaşık 12 saat sürdü. İlk gün iki tur güreş yapan başpehlivanlardan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Şaban Yılmaz, Turan Balaban rakiplerini yendi.
Stat ışıkları altında tamamlanan müsabakalar sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Güreşirken sakatlanan bazı pehlivanlara ise hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazı sporcular ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Yağlı Güreşleri, yarın final mücadeleleriyle sona erecek.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası