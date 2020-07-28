Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nın ilk iki günü sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir derecede artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, bayramın ilk günü İstanbul'da hava sıcaklığı 31 derece olacak. İzmir ve Ankara'da da yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış etkili olacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da açık hava bekleniyor.
Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar artacak.
SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hissedilen sıcaklıklarda bir artış beklendiğini ifade eden Dilek Çalışkan, 2 ila 4 derecelik bir yükseliş olabileceğini belirtti. Çalışkan ''Bayramın ilk iki gün çok sıcak yanacağız'' dedi.
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