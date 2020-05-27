Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'li teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
MSB: 'PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi'
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu ise sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
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