Larissa Gacemer 'Neden çocuk yapmıyorsun?' baskısına isyan etti
Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" baskısına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, 'Çocuğum olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık' diyerek isyan etti. Sosyal medyada Gacemer'in bu açıklamaya yapmak zorunda bırakılmasına ise tepki yağdı.
Eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.
'KÖTÜ YORUM YAZMAYIN ARTIK'
Gacemer "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" dedi.
Sosyal medyada Gacemer'in bu açıklamaya yapmak zorunda bırakılmasına tepki yağdı.
İşte onlardan bazıları;
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