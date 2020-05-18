Larissa Gacemer 'Neden çocuk yapmıyorsun?' baskısına isyan etti

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:14

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

'KÖTÜ YORUM YAZMAYIN ARTIK'

Gacemer "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" dedi.

Sosyal medyada Gacemer'in bu açıklamaya yapmak zorunda bırakılmasına tepki yağdı.

İşte onlardan bazıları;