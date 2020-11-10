Leman'dan çok konuşulacak kapak! Dolara bakmayan Berat Albayrak istifadan sonra...

10 Kasım 2020 Salı, 17:36

“Dolara bakmayan Berat Albayrak istifadan sonra” başlığıyla çıkan LeMan, istifanın ardından elinde ekmek ve pazar torbasıyla eve dönen Albayrak’ı karikatürize etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’la evli olan Berat Albayrak karikatürde “İnan her şey ateş pahası olmuş Esra… Dolar almış başını gitmiş… Kim yönetiyor bu ülkeyi yahu?..” diyor.

Bir TV kanalında da "Doların yükselmesiyle endişelendiğini" söyleyen sunucuya "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla borcunuz mu var?" diye yanıt vermesi muhalefetin yanı sıra ekonomistler tarafından da eleştirilmesine yol açmıştı.

Albayrak, bir gazetecinin sorularını yanıtlarken de, "Ben dolara hiç bakmıyorum" ifadesini kullanmıştı.