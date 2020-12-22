Leyla Güven gözaltına alındı

22 Aralık 2020 Salı, 00:29

Hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün (21 Aralık) görülmüştü.

Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven, "terör soruşturması" kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.