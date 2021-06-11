Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı! Yargıtay'a itiraz edecekler

11 Haziran 2021 Cuma, 13:52

Leyla Güven'in milletvekilliği geçen yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan Güven için "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 14 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

'BEŞ ANA NOKTADA İTİRAZ ETTİK'

BBC Türkçe’ye konuşan Avukat Cemil Şıvan Özen, İstinaf Mahkemesi'nin, suça temel teşkil eden Demokratik Toplum Kongresi'nin örgüt talimatıyla kurulmuş bir yapı olduğu varsayımına yaptıkları itirazları esastan reddettiğini söyledi:

‘’Beş ana noktada itiraz ettik. İtirazımızın ilk gerekçesi şuydu: DTK'nın talimat ile kurulup kurulmadığının tespiti için, talimatın verildiği avukat-müvekkil görüşmesinin CMK 135 -140 uyarınca kayda alınıp alınmadığı, alınmışsa hangi savcılık talebi ve hakimliğin mahkeme kararıyla alınmış bunun bildirilmesini, ayrıca talimat verildiği iddia ediliyorsa, orijinal ses kayıtlarının dosya içerisine alınmasını istedik.

"Talimat verildiyse talimatı veren ve alan kişi hakkında savcılık soruşturması başlatılıp başlatılmadığını, başlatılmışsa sonucunun sorulmasını ve dosya içerisine alınmasını istedik. Ayrıca DTK talimatla kurulmuşsa, talimat verdiği iddia edilen Sayın Abdullah Öcalan’ın tanık olarak dinlenmesi istedik.

"AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararında belirtildiği üzere DTK için 'sivil bir organizasyon' tespitinin mahkemeler açısından belirleyici olmasını talep ettik. Ama İstinaf hiç bir şekilde değerlendirme yapmadan yerel mahkemenin verdiği kararının hukuka uygun olduğunu ifade ederek ” itirazımızı esastan reddetti."

YARGITAY'A GİDECEK, TAHLİYE YOK

Yerel mahkemenin kararına itiraz edildiği ve yargılama süreci devam ettiği için Güven’in tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle yapılan başvuru da Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi tarafından esastan reddedildi.

Mahkeme, Güven'in kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar verdi.

Avukat Şıvan Cemil Özen, yedi gün içinde tutuklamaya itiraz edileceklerini ve 15 gün içinde Yargıtay’a temyiz edeceklerini söyledi.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NI ELEŞTİRMİŞTİ

Leyla Güven, 2018'de Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanmış, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu 7 Kasım 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki "tecridin kaldırılması ve Türkiye'de barış ve demokratik sürecin yeniden başlatılması" amacıyla açlık grevine girdiğini açıklamıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle 26 Ocak 2019’da tahliye olan Güven'in açlık grevi yedi ay devam etmişti. Bu eylem Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı çağrı ile son bulmuştu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde cezaevindeyken HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 10 Temmuz 2019'da mecliste yemin etmişti.

KCK Davası kapsamında cezası onanınca Eylül ayında Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu ile birlikte Leyla Güven'in milletvekilliği de düşürüldü.

Güven'in ceza aldığı DTK dosyası kapsamında şu ana kadar onlarca kişi tutuklandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Onursal Üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da DTK dosyasından yargılanıyorlar.