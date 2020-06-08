Lice'de 110 kg esrar, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

08 Haziran 2020 Pazartesi, 12:03

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Söz konusu operasyonda;

"Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde; (1) adet Lav silahı, (234) adet 7,62 mm PKM Makineli Tüfek fişeği, (35) adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, (1) adet ruhsatsız taabanca, (10) adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, (7) adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, (4) adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği kütüklüğü, (200) metre elektrik kablosu, (2) adet pil şarj cihazı, (200) metre streç naylon, (39) adet fanila, (1) takım terörist kıyafeti ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, yapılan aramada ise; 110 kg esrar, 330 bin 603 kök kenevir bitkisi ve kenevir elemekte kullanılan (1) adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip elek ile birlikte yerinde imha edilmiştir " denildi.