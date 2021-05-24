Lille taraftarından Yusuf Yazıcı sevinci
Lille taraftarı şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Taraftaralar Yusuf Yazıcı'nın gol sevincini taklit ederken ellerindeki Türk bayrakları dikkatlerden kaçmadı.
A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk kupasına kavuştu. Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı’nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı.
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