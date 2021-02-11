'Limon kumpası' na 8 ay sonra iddianame

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:03

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın almıştı.

Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen bir kameramanın ise, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturduğu ve yanlış bilgiler vermeye zorladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi ve yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, limon kumpasını ortaya çıkarmıştı.

ŞİKAYETCİ OLDU

Yapılan haber sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası savcılık, Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman'ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in ifadelerini aldı.

MİZAH SAVUNMASI

Şahıslardan Diriliş Haber isimli internet sitesi sahibi Mahmut Dölek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon üreticileri hakkında atmış olduğu bir sosyal medya mesajı üzerine bu mesajı haber konusu yapmak istediğini, bunun için Ömer Tuncel isimli şahısla röportaj ayarladığını ve Emrah Toroman ile Ömer'in bahçesine gittiklerini ve limon üreticilerinin mağduriyeti ile alakalı röportaj yaptıklarını ancak amaçlarının mizah yapmak olduğunu söyledi. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

İfadelerin alınmasından 8.5 ay sonra Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şahısların İmamoğlu'nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istendi.