Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim
Liselilere dağıtılan ders kitabında tabut, cenaze ve mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf yer alırken, kefenleme ayrıntılı anlatıldı. 11. sınıf “Din” kitabındaki 37 sayfalık ünitede, tam 9 tabut ve cenaze resmi yer aldı.
MEB'in 11'inci sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında 37 sayfalık ünitede tam 9 tabut ve cenaze resmi yer alıyor. Ölenlerin kefenlenmesi en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Cennet için de, “Gümüş kapların ve billur kadehlerin olduğu yer” denilerek, burada insanın canının çektiği kuş etlerinin olduğu vurgulandı.
ÖBÜR DÜNYAYA BİR ŞEY GÖTÜREMEYECEKLERİ ANLATILDI
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; kitapta öğrencilere, ölen kişinin nasıl yıkanıp kefenleneceği şu sözlerle anlatıldı: “Yıkanacak cenaze, teneşir denilen tahtanın üstüne sırtüstü yatırılır. Mevtanın avret yerleri kapatılır ve üzerindeki elbise çıkarılır. Daha sonra, ölen kişinin cenazesi, İslam'ı usullere uygun olarak yıkanır. Erkeğin cenazesini erkek, kadının cenazesini ise kadın yıkar. Cenazenin kapalı bir yerde yıkanması, yıkama esnasında sadece cenazeyi yıkayanla ona yardım eden kişilerin bulunması uygun olur. Cenazenin yıkanması bitince kefenlemeye geçilir. Yıkanan cenazenin, bütün vücudunu örtecek şekilde kefenlenmesi gerekir. Kefen hem ölen kişinin vücudunun ve avret yerlerinin örtülmesini sağlar hem de bu dünyadan ayrılan kişilerin, öbür dünyaya bir şey götüremeyeceklerini anlatır.”
Kitapta, “Ölen insan ilk olarak kabirde hesaba çekilecektir. Münker ve Nekir melekleri ölen kişiyi kabirde sorgulayacaklardır. Buradaki sorguya göre ölen İnsan ya berzah aleminde rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir” ifadeleri de yer aldı.
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