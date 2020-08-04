Lovecraft’ın kadim uzaylıları
H. P. Lovecraft, Antarktika'da kadim bir uzaylı istilasının izlerine ulaşan yapıtı Delilik Dağlarında’yı dönemin önde gelen dergisi Weird Tales'e gönderdiğinde uzun ve inandırıcı olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bugün ise Amerikan edebiyatının köşetaşlarından birisi olarak görülmekte.
Antarktika'da keşif gezisi yapan bir
grup bilim adamı fosil ve organik kalıntılar bulur. Dr. Dyer ve öğrencisi
Danforth ana üsse döndüklerinde keşif ekibinden kimilerinin dehşet verici bir şekilde
öldürüldüğünü, kimilerinin de kayıp olduğunu görürler; esrarı çözmeye çalışan
ikilinin yollan devasa bir şehrin kalıntılarına çıkar. Yakından baktıkça kadim
bir uzaylı istilasının izlerini görmeye başlarlar. Ve en korkuncu da bu
uzaylılardan bazıları ölümcül ve canlı olabilir... Delilik Dağlarında dönemin
önde gelen dergisi Weird Tales'e gönderildiğinde uzun ve inandırıcı olmadığı
gerekçesiyle reddedilmişti. Bugün ise Amerikan edebiyatının köşetaşlarından
birisi olarak görülmekte.
Delilik Dağlarında / H. P. Lovecraft / Çeviren: Hasan Fehmi Nemli / Alfa Yayınları / 190 s.
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