LPG’ye zam geliyor

Otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam gelecek. Zam pompaya yansımayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 18:45
LPG’ye zam geliyor
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam geleceğini açıkladı. Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak. 


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