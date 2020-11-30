LPG’ye zam geliyor
Otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam gelecek. Zam pompaya yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam geleceğini açıkladı. Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak.
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