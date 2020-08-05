Lübnan Sağlık Bakanı’ndan uluslararası yardım çağrısı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:01

Lübna’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen büyük patlama sonrası sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yıkıldığı belirtildi. Halihazırda ekonomik kriz döneminde olan Lübnan’ın Sağlık Bakanı Hamad Hasan’ın, uluslararası yardım çağrısı yaptığı aktarıldı. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde 2 kilometreye kadar tüm hastanelerin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.