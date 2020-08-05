Lübnan Sağlık Bakanı’ndan uluslararası yardım çağrısı
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yok olması sonucu Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan’ın uluslararası yardım çağrısı yaptığı belirtildi.
Lübna’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen büyük patlama sonrası sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yıkıldığı belirtildi. Halihazırda ekonomik kriz döneminde olan Lübnan’ın Sağlık Bakanı Hamad Hasan’ın, uluslararası yardım çağrısı yaptığı aktarıldı. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde 2 kilometreye kadar tüm hastanelerin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
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