Lukaşenko: Putin'den yeni silahlar istedim
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni silahlar istediğini açıkladı.
İki gün önce Soçi'de Rus lider Putin'le bir araya gelen Lukaşenko, bugün Minsk'te Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla buluştu. Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı'ndan birtakım silahlar istedim. Ona Minsk'e geldiğinde Birlik Devleti kapsamında hangi alanları gerçekten güçlendirmemiz gerektiğine bakacağımızı söyledim" dedi.
Sputnik’te yer alan haberde, halkın çıkarlarını daha cesur bir şekilde korumaları gerektiğini kaydeden Lukaşenko, "Korkacak bir şey yok, bunu yapmaya hazırız. Son olaylar, Belarus ve Rusya halklarının çıkarlarını daha cesur bir şekilde korumamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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