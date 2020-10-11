Lüks takılırım sporumu da yaparım

11 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Spor aktivitelerini takip etmek ve fiziksel sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin ilk tercihi akıllı saatler oldu. Akıllı saat sahiplerinin yüzde 46'sı her gün 11 saat akıllı saat kullanıyor. Kullanıcıların en sık takip ettiği akıllı saat göstergesi ise adım sayısı. Kullanıcıların akıllı saat satın alma sebepleri arasında yüzde 63 oranla spor aktivitelerini takip etmek ilk sırada geliyor. Peş peşe kullanıcıların beğenisine sunulan son teknolojilerle donatılan akıllı saatleri derledik.

HUAWEİ WATCH GT 2 PRO

Safir ve titanyum kullanılarak geliştirilen Huawei’nin yeni akıllı saati Watch GT 2 Pro, Türkiye’de satışa çıkıyor. İki haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjı olan akıllı saatte kayak, kros kayağı, snowboard gibi spor dallarını da kapsayan 100’den fazla egzersiz modu bulunuyor. 200'den fazla saat yüzü seçeneği olan Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye’de 2 bin 299 TL tavsiye edilen fiyatıyla ön satışa sunuldu.

GALAXY WATCH3

Samsung Galaxy Watch3, paslanmaz çelik ve yüksek kalite deriden üretilirken titanyum modeliyle de satışa sunuluyor. Galaxy Store'da 80 binden fazla saat kadranı arasından seçim yapabilir veya kendinizinkini tasarlayabilirsiniz. Galaxy Watch3 kandaki oksijen takibi özelliği, fitness ve sağlıklı yaşam için zamanla oksijen doygunluğunu ölçecek ve izleyecek. Galaxy Watch3 41mm 2 bin 99 TL ve Galaxy Watch3 45mm ise 2 bin 299 TL'ye satışa sunuldu.

APPLE WATCH SERİES 6

Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttı. Apple Watch Series 6 ile kullanıcılar 15 saniye içinde kandaki oksijen seviyesini öğrenebilecek. ABD’li şirket ayrıca astım ve kalp rahatsızlıkları için de işbirlikleri yaptığını duyurdu. Apple Watch SE'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 bin 699 TL, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı ise 3 bin 799 TL olarak açıklandı.

OPPO WATCH

OPPO'nun akıllı saati OPPO Watch, Türkiye'de satışa sunuldu. OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness ve yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. OPPO Watch 46mm akıllı güç yönetimiyle 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. OPPO Watch 41mm'nin fiyatı 1799 TL ve OPPO Watch 46mm'nin fiyatı ise 2 bin 299 TL.

HONOR WATCH GS PRO

1.39 inçlik ekrana sahip Honor Watch GS Pro, çelik malzemeden üretilen çerçeveye sahip ve 5 ATM su basıncına dayanıklı olarak geliştirildi. Saat tek şarjla 25 gün kullanılabiliyor. Honor Watch GS Pro 100'den fazla egzersizi takip edebiliyor. Akıllı saat, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi de yapmaya imkan tanıyor. Honor Watch GS Pro'nun Avrupa fiyatı 250 Avro olarak açıklandı.

REALME WATCH

Akıllı telefon markası realme, ilk akıllı saati realme Watch'u kullanıcıların beğenisine sundu. Realme Watch’ın 3.5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, su içme hatırlatıcısıve uyku izleme gibi özellikleri var.