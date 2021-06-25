Macron'dan kritik Türkiye açıklaması: 'Gerginlik yatıştı ancak temkinli olmaya devam'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile gerilimin son birkaç haftada yatıştığını ancak temkinli olmaya devam edeceklerini söyledi.
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sebebiyle Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde yatıştığını, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında Macron, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" derken, “Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” şeklinde konuştu.
Macron, AB Liderler Zirvesi'nde yasadışı göçle daha etkili mücadelenin ele alındığını ve Türkiye konusunda da görüştüklerini söyledi.
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