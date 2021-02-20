Maden ocağında hayatını kaybeden 2 işçinin birlikte türkü söylediği görüntü ortaya çıktı
Elazığ'ın Palu ilçesinde dün bir maden ocağında krom taşıyan vagonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin maden ocağında çekilmiş beraber türkü söyledikleri görüntü ortaya çıktı
Olay, dün Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında gece vardiyasında meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, maden ocağında çalışan teyze çocukları 29 yaşındaki Salih Yıldırım ile 30 yaşındaki Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı indiği sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü.
İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın evli ve 6 aylık bebeği, Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.
2 kuzenin maden ocağında çalışırken beraber türkü söyledikleri son görüntüler de ortaya çıktı.
Öte yandan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan kuzenlerden Salih Yıldırım'ın cenazesi Asri Mezarlığı'na, Adem Yıldız'ın cenazesi ise Kovancılar ilçesinin Okçular köyüne defnedildi.
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