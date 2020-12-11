Mağdurun annesi mahkemenin önce tutuklama sonra tahliye kararı açıkladığını ileri sürdü

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Sanığın tutukluluk kararının sonradan değiştirildiğini ileri süren, N.K’nin annesi Gülhan K., “Şüphelinin başka çocuklara karşı aynı suçu işlemeyeceğinin garantisi var mı? Adalet nerede” diyerek karara tepki gösterdi.

Sungurlu’da yaşayan N.K (16), iddiaya göre annesine evinin yakınlarındaki bir dükkânı işleten Ufuk Ö. isimli esnaf tarafından 2.5 yıl boyunca cinsel tacize uğradığını söyledi. Bunun üzerine anne Gülhan K, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli Ufuk Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 4 Kasım’daki son duruşmada savcı şüphelinin 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Karar için avukatların ek süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, şüphelinin tutukluluğuna karar vererek duruşmayı 18 Kasım 2020 tarihine erteledi.

Mahkemenin tutukluluk kararını açıklamasının ardından duruşma salonundan çıktıklarını ve kararın bu sırada değiştirildiğini öne süren anne Gülhan K, “4 Kasım’daki duruşmada biz salondan çıktıktan sonra yüzümüze okunan tutukluluk kararı değiştirilip, sanık serbest bırakılmış. Biz bunu 18 Kasım’daki karar duruşmasında öğrendik. 18 Kasım’da ise mahkeme sanığı 3 yıl 9 ay hapıs cezasına çarptırdı. Karar üst mahkemeye gittiği içinde sanık şu an serbest. Bir anne olarak adaletin tecelli etmesini bekliyorum” dedi.

25 KEZ TACİZ İDDİASI

Kızının psikolojik tedavi gördüğünü ve ağlama krizi geçirdiğini anlatan anne Gülhan K., “Kızım sokağa çıkmaya korkuyor. Benim kızım özel eğitimli bir genç. Epilepsi hastası. Bu hastalık zekâsını etkiledi, kızım yaşıtlarından 2 buçuk yaş geriden geliyordu. Eğitimlerle yaşıtlarını yakalamışken geriye gidecek, diye korkuyorum. Bu adamın telefonunda, bilgisayarında çocuk pornoları çıkmış, civardaki başka çocukları da taciz etmiş. Mahkeme bu adama değil de kime ceza verecek?” dedi.

Ailenin avukatı Muhammet Erçorumlu da “Savcılık iddianamesinde çocuğun cinsel istismar suçundan açtı. Sonrasında mahkeme, çocuğun cinsel istismar suçundan çıkararak ‘sarkıntılık’ suçundan hüküm kurdu. Tutuklu kalınan süre, delillerin toplanmış olması suçun vasfının değişmesi ve tutukluluk tedbirinin smacına ulaşması sebebiyle tahliyesine karar verdi.

Sanığın telefonunda pornografik görüntüler çıkması sebebiyle de müstehcenlik suçu kapsamındaki duruşma ise sürüyor. Savcılık da biz de karara itiraz ettik. Çünkü bu şahıs 2 yıllık süre zarfında çocuğu 25 kez taciz etti. Ama mahkeme sarkıntılık suçundan hüküm kurarak mütalaaya aykırı davrandı” dedi.