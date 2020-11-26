Mahfi Eğilmez doların önce nasıl düşürülüp sonra nasıl çıkarıldığını açıkladı

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:49

Önce Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi daha sonra da Ekonomi Bakanı’nın istifasının ardından piyasalarda yaşanan rahatlamayla birlikte dövizde yaşanan düşüş, piyasalarda olumlu bir etki yaratmıştı. Ancak kısa süre sonra hava değişti ve 7.50’ye kadar düşen dolar/TL yine yukarı yönlü seyrini sürdürmeye başladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise dövizdeki bu düşüş ve yükselişe ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Merkez Bankası’nın faiz kararının malumun itirafı olduğunu ve piyasalara hiçbir etkisi olmadığını dile getiren Eğilmez, aktif rasyonun kaldırılmasını da eleştirdi. Ünlü Ekonomist, Eğer bu uygulama yanlışsa, ki yanlış, yılsonunu beklemenin ne anlamı var?

"Faizi arttırdık mı? Aslında zaten %15 olan TCMB faizini, aynı oranla politika faizine dönüştürünce faiz artırılmış olmadı. Riskleri düşürdük mü? O yönde mesajlar verilse de ardından ters mesajlar beklentiyi yok etti. Soru: Kur niye yükseldi? Yanıt: İlk iki sorunun yanıtında.Aktif rasyosunu kaldırıyorsunuz. Bu piyasada olumlu algılanıyor ve USD/TL kuru düşüyor. Ardından insanlar kararı okuyor ve uygulamanın yıl sonuna kadar devam edeceğini öğreniyor. Kur yine yükselişe geçiyor. Eğer bu uygulama yanlışsa, ki yanlış, yılsonunu beklemenin ne anlamı var?"