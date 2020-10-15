Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı

Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

AA
15 Ekim 2020 Perşembe, 09:02
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Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde Mehmet Hanifi K. idaresindeki 44 S 0620 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbiri aldı.


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