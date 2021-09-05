Malatya'da patlama

Malatya'da, ekmek üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

DHA
05 Eylül 2021 Pazar, 12:54
Malatya'da patlama
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Malatya Beşkonaklar Caddesi'nde ekmek üretimi yapan bir fırında doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan olmazken, iş yeri ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.


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