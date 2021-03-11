Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

11 Mart 2021 Perşembe, 16:43

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları öne sürülen iki zanlının yakalanması amacıyla Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 58 örgütsel içerikli yayın ve doküman ile iki cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.