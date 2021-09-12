Maltepe'de otel odasında ölü bulunan Sedanur'un ailesi konuştu

12 Eylül 2021 Pazar, 14:27

Olay geçen Perşembe Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Sedanur Şen (23) ile Serdar Yazıcı'nın (32) otele yerleşmesinin ardından sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Serdar Yazıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Serdar Yazıcı'nın, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Yazıcı'nın polisteki ifadesinde gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yazıcı Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli Serdar Yazıcı'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI MADDEYE BULAŞAN BİR KIZ"

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sedanur Şen'in cenazesi geçen Cuma Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, kızının bipolar hastası olduğu ve bu nedenle madde bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü söyleyerek, "Çocuğuma madde kullanmaması için çip taktılar. Bir sürü ilaç verildi. Doktor kontrolünde eve getirildi. 23 yaşındaki meleğimi toprağa verdim." dedi.

"SIRF MADDE VERMEK İÇİN BENİM KIZIMI ÖLDÜRÜYOR"

Şen, "Çocuğumun ayağında iltihap oluşmuştu. Evde dinlenmesi lazımdı ama madde yoksunluğu çekiyor, dışarı çıkıyor. Yemin billah ediyor bir şey yapmayacağım diye. Ama bu şerefsizler onu arıyorlar, bir şekilde buluyorlar, çocuğu teşvik ediyorlar. Saatlerce arıyoruz... annesi arıyor, yazıyor, yok. Benim çocuğuma çip takılı. Hala dikişleri duruyordu üzerinde. Onu bile bile otel odasına götürüyor. Orada sırf madde vermek için benim kızımı öldürüyor. Kızım kendisi diyordu, 'Baba ben madde alırsam ölürüm. Doktorum bana asla alma, kullanma, geçecek bu demişti.' diye. İfadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLE BİLE ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR BENİM İÇİN"

Şüpheli Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren baba İbrahim Şen, "Bana verilen bilgiye göre oteldeki aramalarda çantasında silah bulunuyor. Uyuşturucu imalatı yapmaktan sabıkalı. Uyuşturucu satmaktan sabıkalı. Bu şahıs neden serbest bırakıldı sormak istiyorum. Biz zaten şikayetçi olduk. Benim çocuğum yandı, biz yandık. 23 yaşındaki fidan gitti. Benim çocuğumun tedavi gördüğünü bile bile ona enjekte eden katildir benim için" şeklinde konuştu.

"BANA GİDERKEN DEDİ Kİ; 'KIZINIZ BANA EMANET KORKMAYIN'"

Sedanur'un annesi Sevinç Şen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Sevinç Şen, "Onu iğne olmaya ben götürüyordum. Ayağındaki enfeksiyondan dolayı sabah öğle akşam iğnesi vardı. Dışarıya çıkmıştı. 'Anne çok sıkıldım, ne olur hiçbir şey yapmayacağım. Birazcık çıkayım sahile. Arkadaşım yanımda güvenli bir arkadaşım. ' dedi. Saat 23.00 gibi tıp merkezinde buluşalım dedi. Sonra iğne için buluştuk, bir arabayla geldi o çocukla. Baktım orada bekliyor, neden bekliyor acaba dedim. Sonra, 'Anne ben arkadaşlarımın yanına gideceğim Beşiktaş'a.' dedi. Hayır gidemezsin, bunu benden isteme. Ne dedi sana doktorun, '20 gün evde kal, dışarı çıkma, temiz kal Seda.' dedi, dedim. Ayrıldık, o çocuğun arabasına bindi. 'Arkadaşım beni bırakacak.' dedi. Sonra ayrıldım onlardan gidiyordum. 'Anne gel seni de bırakalım.' dedi. Beni eve bıraktılar. Bana giderken dedi ki, 'Kızınız bana emanet korkmayın.' Ertesi gün, ilaç saati geldi. Alarmı çalıyor telefonun. Aradım, sosyal medyadan mesaj attım en sonunda. Kızım, ne olur beni duy, ilaç saatlerin geçti. Ayağındaki yaraya pansuman yapmamız gerekiyor. Kayınvalidem aradı, polis geldi dedi. Sonra karakola gittik beraber. Polisler birbirlerine bakıyorlar, nasıl söyleyeceklerini bilemediler." dedi.

