maNga online akademi açıyor

25 Ağustos 2020 Salı, 12:31

maNga grubu solisti Ferman Akgül, açmayı düşündükleri müzik akademisini koronavirüs nedeniyle online olarak yapacak. Akgül, “maNga olarak müzik akademisi anlamında hayal kuruyorduk şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz. Online akademi açacağız” dedi.

maNga grubu olarak uzun süredir turnelere çıkmadıklarını bunun yerine dijital ortamlarda çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Akgül, “Uzun bir süre turneler olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden, ‘Dijitalde ne yapabiliriz?’ diye kafa yoruyoruz. Online akademi açacağız. Adı, maNga Akademi olacak. Burada grubun tecrübelerini başvuran müzik sevdalılarıyla paylaşacağız. Biz nasıl şarkı yapıyoruz, nasıl sahneye çıkıyoruz, neler yaptık? Bunları anlatarak onlara yol göstermeye çalışacağız” dedi.

Salgın öncesi çalışmalarına başladıkları “Antroposen” adlı albümü anlatan kısa bir animasyon film hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Akgül, “Her şeyin durduğu gibi bu hazırlıkları da salgın döneminde durdurmuştuk. Bizim kısa filmde oluşturduğumuz dünya konseptinde bütün insanlar maskeliydi çok tesadüfi bir şekilde. Bu birçok bilim kurgu romanında ve filminde öngörülüyordu bu durumu yaşayacaktık bir dönem ve bu bizim dönemimize denk geldi. Artık evde ve stüdyoda çok fazla vaktimiz olduğu için albümümüzü bitirmek istiyoruz. Ona yoğunlaşacağız. 2021’de de inşallah konserler vermeye başlarız” ifadelerini kullandı.