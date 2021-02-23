Manisa'da durakta servis bekleyen kadın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde durakta servis beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek için Şehitler Mahallesi'ndeki durakta servis beklemeye başlayan 33 yaşındaki Semiha Peker'e durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı otomobilden tüfekle ateş edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Peker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelinin olay sonrası kaçtığı otomobili takibe aldı. Otomobili Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde park halinde bulan ekipler, araçta saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirdi.
Peker'in, bir süre önce eski arkadaşı Y.K. (43) hakkında önleyici koruma tedbiri aldırdığı, Y.K'nin bugün oğlunun çalıştığı iş yerinden olayda kullanılan otomobili ödünç aldığı öğrenildi.
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