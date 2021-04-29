Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bayram ikramiyesini duyurdu
ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyedeki memurların hesabına yatırılacak olan Ramazan Bayramı ikramiyelerini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyedeki memur ve sözleşmeli memurun hesabına yatırılacak olan Ramazan Bayramı ikramiyelerini duyurdu. Yavaş, hesaplara 1.326,77 TL yatıracağını açıkladı.
Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru şöyle:
"Sevgili mesai arkadaşlarım, Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık. 3476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1.326,77 TL'den toplam 4.611.852,52 TL bayram ikramiyesi yatıracağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim."
Sevgili mesai arkadaşlarım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 29, 2021
Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık.
3476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1.326,77 TL'den toplam 4.611.852,52 TL bayram ikramiyesi yatıracağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim. pic.twitter.com/hrW8oxmYFv
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