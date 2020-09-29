29 Eylül 2020 Salı, 08:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, internet erişimleri bulunmadığı için eğitimlerine EBA'da online olarak devam edemeyen çocuklara internet desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Yavaş duyurusunda, "Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık.

İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı.



Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık.



İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır. pic.twitter.com/AWoWghleJu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 28, 2020





Yavaş'ın bu paylaşımı beğeni toplarken, Bir sosyal medya kullanıcısı da "Mansur yavaş kısıtlı bütçesi ile bunu yapabiliyor ama devletimiz yapamıyor" yorumunda bulundu.



