"Mansur yavaş kısıtlı bütçesi ile bunu yapabiliyor ama devletimiz yapamıyor"
Ankara Büyükşehir BelediyeSİ Başkanı Mansur Yavaş, internet erişimleri olmadığı için EBA'daki derslerine erişim sağlayamayan çocuklar için harekete geçti. Yavaş'ın internet yardımına ilişkin duyurusu sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Bir kullanıcı, "Mansur yavaş kısıtlı bütçesi ile bunu yapabiliyor ama devletimiz yapamıyor" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, internet erişimleri bulunmadığı için eğitimlerine EBA'da online olarak devam edemeyen çocuklara internet desteğinde bulunacaklarını açıkladı.
Yavaş duyurusunda, "Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık.
İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.
Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 28, 2020
Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık.
İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır. pic.twitter.com/AWoWghleJu
Yavaş'ın bu paylaşımı beğeni toplarken, Bir sosyal medya kullanıcısı da "Mansur yavaş kısıtlı bütçesi ile bunu yapabiliyor ama devletimiz yapamıyor" yorumunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- O isme kötü haber!
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”
Video Haberler
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler
- Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
- BBC sunucusundan Ermenistan Başbakanı'nı şoke eden yanıt
- İsmail Saymaz işini neden kaybettiğini ilk kez açıkladı
- Ermeni Patrikhanesi'nin önündeki eyleme tepki
- 5 öğrenci, telefondan derslerini izlemeye çalışıyor
- Beykoz'da komşuların sopalı kavgası kamerada
- Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- O isme kötü haber!
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”