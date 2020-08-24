Mansur Yavaş’tan 565 STK'ye çağrı: Bütçeyi birlikte yapalım

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’teki 565 sivil toplum kuruluşuna mektup göndererek, “2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın” dedi.

Bütçe hazırlık çalışmalarına katılmak isteyen STK’lerin, belediyenin internet sitesi üzerinden Mali Hizmetler Daire Başkanlığına görüşlerini iletebileceği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın demokratik yönetişim kültürünün yaygınlaşması amacıyla Başkent’teki 565 STK’ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılık saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını yönetim anlayışı olarak kabul ediyor, gelişmesi ve kurumsallaşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim stratejik plan, performans planları, bütçeler yanında bütçe uygulama sonuçlarını da düzenli olarak internet sayfamızdan paydaşlarımızın bilgisine sunarak saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından önemli bir adım atmış bulunuyoruz.”

KARARLARI ORTAK AKILLA ALMAK İSTİYORUZ

Üniversitelerden meslek kuruluşlarına kadar birçok paydaşa çağrıda bulunan Başkan Yavaş, 2021 mali yılı bütçesinin kullanımına ilişkin her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını şu sözlerle anlattı:

“Sınırlı bütçesel kaynakların hangi önceliklere göre nasıl kullanılacağının planlanmasına kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler, STK’ler, vatandaşlar gibi yerel hizmetlerden yararlanan bütün paydaşların katılmasını temel yönetim anlayışı olarak kabul ediyoruz. Katılım süreci belediyemiz ile paydaşlarımız arasında ilişkilerin gelişmesine, Başkentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

ÖNERİLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINACAK

Covid-19 salgını nedeniyle salon toplantıları ve yüz yüze görüşmelerin yapılamadığını vurgulayarak belirten Yavaş, tüm görüş ve önerileri internet ortamında alacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oluşturduğumuz http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo adresinden bütçe hazırlık sürecine katılarak, 2021 mali yılı bütçesinde kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizle ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilir veya doğrudan yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletebilirsiniz. Yapacağınız her türlü katkının, kaynaklarımızın Başkentimiz Ankara’nın ve sizlerin hizmet gereksinimlerine uygun olarak paylaştırılmasına, etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağınızdan emin olmanızı isteriz"



