Mardin'de gıda zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde oturan Süleyman Akalan (63) ile çocukları Şehmus (23), Yeliz (18) ve Süheyla Aslan (31) ile torunları Berdan (11), Hogır (10) ve Beritan Aslan (7), gece saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan aileden Şehmus ile Yeliz Akalan kardeşler doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. İki kardeşin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Aynı aileden 5 kişinin tedavileri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’