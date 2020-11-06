Mardin'de gıda zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı.

DHA
06 Kasım 2020 Cuma, 16:29
Mardin'de gıda zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı
Abone Ol google-news

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde oturan Süleyman Akalan (63) ile çocukları Şehmus (23), Yeliz (18) ve Süheyla Aslan (31) ile torunları Berdan (11), Hogır (10) ve Beritan Aslan (7), gece saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan aileden Şehmus ile Yeliz Akalan kardeşler doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. İki kardeşin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Aynı aileden 5 kişinin tedavileri sürüyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler