Margot Robbie yeni çekilecek 'Karayip Korsanları' filminde oynayacak

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:34

En son “Birds of Prey” ve “Once Upon a Time in Hollywood” gib filmlerde izlediğimiz Margot Robbie’nin oynayacağı “Karayip Korsanları” filminin senaryosunu “Birds of Prey” filminin senaristi Christina Hodson kaleme alacak.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Disney bir dönem çok iş yapmış “Karayip Korsanları” serisini yeniden canlandırmaya kararlı. Robbie’nin oynayacağı açıklanan film, geçen yıl duyurusu yapılan reboot değil bu arada, başka bir film. Her iki film de Johnny Depp’in yani Kaptan Jack Sparrow’un yer almadığı hikâyelere sahip olacak.

Margot Robbie’nin oynayacağı filmin “Karayip Korsanları” adını taşıyan ama bambaşka karakterlerin bulunduğu yeni bir orijinal öykü anlatacağı söyleniyor. Tabii Johnny Depp’in olmadığı bir filmin gişede ne kadar başarılı olacağı da başka bir tartışma konusu.