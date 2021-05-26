Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor...
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 6, Kars'ta 7, Erzincan'da 9, Tunceli'de 11ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.
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