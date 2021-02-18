Martin Scorsese, Netflix gibi aboneli yayın hizmetlerini eleştirdi

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:33

Usta yönetmen Martin Scorsese, Netflix gibi aboneli yayın hizmetleri yoluyla "sinema sanatının sistematik bir şekilde değersizleştirildiği, talileştirildiği ve en düşük ortak paydası olan 'içeriğe' indirgediğini" iddia etti.

BirGün'ün haberine göre, Scorsese İtalyan yönetmen Federico Fellini için Harper's Magazine'e yazdığı bir makalede, son yıllarda Netflix ve Apple'da bir takım çalışmalara imza atsa da, bu tür aboneli yayın platformlarının sinema üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu belirtti.

Scorsese'ye göre yeni sistemde, "hareket eden tüm imgeler" eşit olarak görülüyor. "David Lean filmi de olsa, bir kedi videosu, bir Super Bowl reklamı ya da bir süper kahraman filmi veya bir dizi bölümü de olsa" farketmiyor.

Yönetmen, Netflix gibi aboneli yayın sistemlerini "kendisi de dahil film yapımcıları için iyi olsa da" yeni projeler sunacak algoritmalara bağlı kalınarak, izleyicinin "müşteriden başka bir şey" olarak görülmediğini, sanatın değersizleştirildiğini belirtiyor.

Bu tür yayınlarda izleyiciye herşeyin "kulağa demokratik gelen ancak aslında demokratik olmayan" bir durum yarattığını belirten Scorsese, "Eğer izlediğiniz şeye dayanan algoritmalarla bir öneri gelirse, bu öneriler sadece söz konusu mesele veya tarza dayanacaktır; öyleyse bu durumun sinema sanatı açısından anlamı ne?" diye soruyor.

Usta yönetmen, "tanımı gereği izleyiciye sadece müşteri olarak davranan hesaplamalara dayanan bu algoritmalar" üzerinden işleyen aboneli yayın hizmetlerine eleştiri getiriyor.