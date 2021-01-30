Maske uyarısı yapan sağlık çalışana saldırmıştı: İstenen ceza belli oldu

30 Ocak 2021 Cumartesi, 11:07

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 25 Eylül 2020'de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı.

GÖZ KORNEASI ZARAR GÖRDÜ



Müşteki-şüpheli Rıfat Babayiğit'in, adli tıp raporunda göz korneasının zarar gördüğü ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı vurgulandı. Rıfat Babayiğit'in göz korneasının zarar görmesine ilişkin alınan raporda, organ kaybı veya işlevinin yitirilmesi durumunun bulunmadığı ve Furkan Toraman'dan şikayetçi olduğu iddianamede yer aldı.

Tartışma nedeniyle hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in, elindeki bant makinasıyla kendisine saldırdığını ve sırtında yara olduğunu iddia eden ve sırtında sıyrık izleri belirlenen Furkan Toraman'ın ise hafif derecede yaralandığı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

YARGILAMA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YAPILACAK

İddianamede, Furkan Toraman'ın şikayeti olmadığını söylese de kendisine silahtan sayılabilecek makinayla vurulduğu ve darp raporunun da bu doğrultuda olduğu belirtildi. Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, Furkan Toraman'ın ise "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.