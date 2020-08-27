Maslahatgüzarı Roey Gilad: ‘İlkin ilişkiler normale dönmeli’

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 2 yıldan fazla süredir maslahatgüzar seviyesinde sürdürülürken Roey Gilad, Cumhuriyet muhabirinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye İsrail’in beklentilerini anlattı ve soruları yanıtladı.

İsrail’in, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de enerji alanında işbirliği yapma isteğinin olup olmadığı konusunda Gilad, “İsrail ve Türkiye, gelecekte Doğu Akdeniz’de çeşitli enerji projelerinde yakın işbirliği yapabilirler. Ancak büyükelçiler seviyesinde diplomatik ilişki kurulmasından başlayarak normal bir ilişki tesis edilmeden enerji alanında bir işbirliği geliştirilemez. İlişkilerde yakın zamanda bir gelişme yaşanması da olanaklı görünmüyor” dedi.

Gilad, İsrail’in Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yapma niyetinin olmadığını belirterek, “Kıbrıs (Rum kesimi) ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmasını iptal etme ya da ortadan kaldırma gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu.

‘TEPKİYE ŞAŞIRDIK’

Son iki haftada yaşanan gelişmelerin, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından kendisini kaygılandırdığını belirten Gilad, “Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşmeyi öngören anlaşmanın imzalanmasından sonra Türkiye, düşmanca demek istemiyorum ama aşırı eleştirel bir tutum takındı. Türkiye’nin İran’la aynı radikal pozisyona girmesi karşısında şaşkınlığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Gilad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 22 Ağustos’ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi İstanbul’da kabul etmesini ve 10’dan fazla Hamas yöneticisine Türk kimliği ve pasaportu verilmesinin kendilerinde endişe ve hayal kırıklığı yarattığını söyledi.