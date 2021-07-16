MasterChef ile gündeme geldi: Kavun dolması nasıl yapılır?

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:55

Tv8 ekranlarında yayımlanan ve yeni sezon çekimleri devam eden yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde, yapılan kavun dolması, programı izleyen seyirciler tarafından merak edildi. Yarışmanın ardından birçok internet kullanıcısı, kavun dolması tarifini araştırmaya başladı.



Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ikram ettiği yemeklerden biri olarak bilinen kavun dolması nasıl yapılır?

KAVUN DOLMASI NEDİR?

Kavun Dolması, 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğünündeki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir. İçine kıyma ya da etle hazırlanmış bir harç eklenerek hazırlanır.

KAVUN DOLMASI İÇİN MALZEMELER

1 tane kavun

100 gr kuzu kıyma

100 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 fincan pirinç

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem

3 yemek kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı

10 dal dereotu

10 dal maydanoz

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı biberiye

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

KAVUN DOLMASI HAZIRLANIŞI

Pirinçleri yıkayın ve 5 dakika kadar haşlayın.

Soğanları ince ince kıyın ve 2 yemek kaşığı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Pembeleşen soğanların üzerine önce kıymayı ekleyin ve yağın içinde çevirin,

Kıymanın hemen ardından da ince doğranmış dereotu, maydanoz, fıstık içi, badem içi ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri 5 ila 7 dakika kavurun ve ocağın altını kapatın. İç harcımız hazır…

Çok büyük olmayan bir kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin.

Kavunu kestiğiniz yerden oyun ve çekirdeklerini temizleyin.

Hazırladığını iç harcı kavunun içine doldurun.

Doldurduğunuz kavunları 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.

Kavunu oyarken çıkardığınız bölümü ve kavunun suyunu, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 dal maydanoz ile kavurun

Hazırladığınız bu sosu da dolmaların yanına sos olarak servis edin.