Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon ilk bölümü bu akşam TRT1'de: İşte Masumlar Apartmanı yayın saati...
TRT 1’in geçen sezona damgasını vuran dizisi “Masumlar Apartmanı”, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Hikayesi ve oyunculuklarıyla geçen sezon dikkatleri çeken “Masumlar Apartmanı” 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de yeni sezonuyla TRT 1’de ekranlara gelecek.
Geçen sezon nefes kesen finaliyle çok konuşulan dizinin bu haftaki bölümünde heyecan bir kez daha yükselecek.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır.
Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer.
Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder.
Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de.
Video Haberler
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Bunları camiye sokmayın çağrısı
- En yaygın semptomlar değişti
- Konut fiyatları rekor kıracak
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı