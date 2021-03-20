Matiz, yeni şarkısını ilk kez canlı söylüyor

20 Mart 2021 Cumartesi, 06:18

Matiz, geçen günlerde sevenleriyle buluşturduğu yeni şarkısı “Kahrettim”i de ilk kez canlı seslendirecek. @artibir Instagram hesabı üzerinden yayımlanan “+1 FEST”, şubat ve mart ayı boyunca 6 hafta sonu düzenleyeceği konserleri sürdürüyor. Konser, saat 22.00’de başlayacak.