Matiz, yeni şarkısını ilk kez canlı söylüyor

+1 FEST sahnesinde bu akşam Mabel Matiz yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 06:18
Matiz, yeni şarkısını ilk kez canlı söylüyor
Abone Ol google-news

Matiz, geçen günlerde sevenleriyle buluşturduğu yeni şarkısı “Kahrettim”i de ilk kez canlı seslendirecek. @artibir Instagram hesabı üzerinden yayımlanan “+1 FEST”, şubat ve mart ayı boyunca 6 hafta sonu düzenleyeceği konserleri sürdürüyor. Konser, saat 22.00’de başlayacak. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler