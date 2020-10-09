'Matrix kodları'nın sırrı çözüldü: Suşi tarifiymiş
1999’daki ilk gösteriminden sonra Hollywood’un kült yapımlarından biri olan 'The Matrix' filminin en çarpıcı konseptlerinden biri olan yeşil bilgisayar kodlarının suşi tarifi olduğu öğrenildi.
Bu dünyanın sadece bir yazılım olduğunu bilen hikayenin kahramanı Neo, bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix’in ne olduğunu anlar. Kodların aslında geleneksel Japon yemeği 'suşi'nin tarifi olduğu ortaya çıktı.
Sputnik'de yer alan habere göre, kodları tasarlayan Simon Whiteley, kodlarla ilgili olarak “Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak kodları oluşturdum” açıklamasında bulundu.
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