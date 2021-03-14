'Mavi'nin zor olduğu Bursa’da ufukta 'kırmızı' görünüyor

14 Mart 2021 Pazar, 09:41

Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalan Türkiye genelinde 2 Mart itibariyle risk grubuna göre kısıtlamalar kaldırıldı. Orta risk grubunda bulunan Bursa da bunlardan biri. Ancak kontrollü normalleşme döneminin birinci haftasında Bursa turuncu risk grubuna girdi.

Buna rağmen şehrin cadde ve sokaklarındaki manzara görenleri tedirgin etti. İnegöl başta olmak üzere şehrin özellikle denize kıyısı olan ilçelerinde ve Uludağ’da hafta sonu güzel havayı görenler kendilerini dışarıya attı. AVM’ler ve çarşılar insan kalabalıklarıyla doldu taştı.

Gözler şimdi Pazartesi günü açıklanacak olan risk haritasında çevrildi. Bursa kırmızı grupta yer alırsa tekrar hafta sonu kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak.



