MEB'den il emri bekleyen öğretmenler ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin geçerli olduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandıklarını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden 'İl emri bekleyen öğretmenlerimizin dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada,
"İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır" denildi.
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