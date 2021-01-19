Meclis Başkanı ‘taraflı cumhurbaşkanı’ eleştirilerini kabul etti

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadeleri ile başlayan “tarafsızlık” tartışmalarına ilişkin Türkiye’de şu an uygulanan sistemin “Başkanlık Sistemi” olduğunu ve sistemde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını belirterek “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir” dedi.

Şentop, katıldığı bir televizyon programında, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başlayan üniversitelerin özerkliği tartışmasına, “üniversitelerin finansmanı” ile yanıt verdi.

ABD’de rektör atamalarına ilişkin farklı yöntemler bulunduğunu ancak üniversitelerin finansmanın da farklılık gösterdiğini söyleyen Şentop, “Kamu üniversiteleri tamamen Hazine’den, devlet tarafından, vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, kendi kendilerini tam olarak yönetmesi düşünülemez” dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini “Başkanlık Sistemi” olarak nitelendiren ve muhalefete tepki gösteren Şentop, sistemin “Başkanlık Sistemi” olduğunu itiraf etti.

Cumhurbaşkanı yeminindeki “tarafsızlık” vurgusuna işaret eden Şentop, “O yeminde bir tarafsızlık ifadesi geçiyor. Bu ifadeye dayanarak tamamen paradigması bambaşka bir sistemi, sadece yemindeki bir kelimeye dayanarak kurgulamaya çalışmak, diğer bütün anayasa maddelerini, hükümlerini görmezlikten gelmektir” dedi. Sistemde “tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını” kaydeden Şentop, “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel başkanı olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok ama bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir. Anayasa buna engel değil. Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, hukuki işlem anlamında bir tarafsızlıktır” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ ÜNAL KEMALİZMİ HEDEF ALDI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde cumhurbaşkanı” ifadeleri ile başlayan “Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı” tartışmalarına ilişkin konuştu. Kemalizmin vesayet rejimi, CHP’nin vesayet partisi, devletin de vesayetçi devlet olduğunu savunan Ünal, “Vesayetçi rejimin değerlerine uygun davranmayan cumhurbaşkanı, onlara göre sözde cumhurbaşkanıdır. Millet tarafından seçilmiş olmasının bir kıymeti yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu bunu geçen gün açıkladı, dedi ki ‘Cumhurbaşkanı olmak için seçilmiş olmak yeterli değil’” ifadelerini kullandı.

‘HATIRLAMAK LAZIM’

Ünal, MHP’nin, HDP’nin kapatılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin ise “AKP’nin parti kapatmaları kaldırmaya yönelik çağrılarını” anımsatarak “Onları da bir hatırlamak lazım. Bu konuda AK Parti önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere, sürece bakarak kendi pozisyonunu açıklayacaktır” dedi.