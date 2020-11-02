Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı

TBMM'de ziyaretçi yasağı 2-30 Kasım tarihleri arasında da devam edecek. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarihler arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

AA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 20:40
Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında başlatılan ziyaretçi yasağı uzatıldı.

Alınan karar doğrultusunda 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında Genel Kurul konuşmalarının yapıldığı günlerde Meclis'e ziyaretçi kabul edilemeyecek.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlere yönelik olarak 2 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Genel Kurul konuşmalarının yapıldığı günlerde ziyaret kabulunun yapılmayacağı bildirildi.


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