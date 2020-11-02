Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 20:40

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında başlatılan ziyaretçi yasağı uzatıldı.

Alınan karar doğrultusunda 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında Genel Kurul konuşmalarının yapıldığı günlerde Meclis'e ziyaretçi kabul edilemeyecek.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlere yönelik olarak 2 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Genel Kurul konuşmalarının yapıldığı günlerde ziyaret kabulunun yapılmayacağı bildirildi.