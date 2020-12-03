Medya Ombudsmanı Bildirici örnek gösterdi, okuyucuyu uyardı
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecilik ilkeleri ve reklam konusunda bir örnek paylaşarak okuyucuyu uyardı.
Medya Ombudsmanı Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla okuyucuyu uyardı. Gazetecilik ilkeleri ve reklam konusunda okuyucuyu uyaran Bildirici Cihan Şensözlü'nün yazısını örnek göstererek, şu açıklamada bulundu:
"Hürriyet Kelebek okuru dikkat! Cihan Şensözlü’nün 2. sayfadaki yazısının 'Hafta sonu kaçamağı' bölümü bir gazeteci yazısı değil, İstanbul’daki bir otelin tanıtımı/reklamıdır. Yazar, iki gün kaldığı oteli övgülere boğuyor ve okurlara bu otelde konaklamalarını öneriyor! Uyarıyorum.
Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor. Zira Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde 'Gazeteci; mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan-reklam kaynaklarından telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz' deniyor."
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