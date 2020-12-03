Medya Ombudsmanı Bildirici örnek gösterdi, okuyucuyu uyardı

03 Aralık 2020 Perşembe, 10:50

Medya Ombudsmanı Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla okuyucuyu uyardı. Gazetecilik ilkeleri ve reklam konusunda okuyucuyu uyaran Bildirici Cihan Şensözlü'nün yazısını örnek göstererek, şu açıklamada bulundu:

"Hürriyet Kelebek okuru dikkat! Cihan Şensözlü’nün 2. sayfadaki yazısının 'Hafta sonu kaçamağı' bölümü bir gazeteci yazısı değil, İstanbul’daki bir otelin tanıtımı/reklamıdır. Yazar, iki gün kaldığı oteli övgülere boğuyor ve okurlara bu otelde konaklamalarını öneriyor! Uyarıyorum.

Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor. Zira Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde 'Gazeteci; mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan-reklam kaynaklarından telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz' deniyor."